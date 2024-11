Trennung für Stefan Mross und Eva Luginger? Er posiert alleine im Urlaub

Der Schlager-Star sorgt mit seinen Urlaubsbildern für wilde Spekulationen.

Die Schlagzeilen über die Alkoholeskapaden am Münchner Oktoberfest, der Scheidungstermin und der damit verbundene Ärger seiner Freundin Eva Luginger (36) setzten Stefan Mross (48) in den letzten Wochen und Monaten zu. Doch jetzt kann er endlich abschalten. Der Schlagerstar zeigt sich freudestrahlend in Dubai. Mit mehreren Facebook-Postings schickt er sonnige Grüße an seine Fans aus. Nur von seiner Liebsten fehlt auf den glücklichen Bildern jegliche Spur. Auch vor zwei Wochen, als Mross in Kapstadt weilte, postete er nur Solo-Selfies.

Mehr lesen:

Rätsel um Eva

Wo ist Eva Luginger? Mross-Fans kommentieren mit "wünsche dir eine schöne Zeit" und "genieße es". Ist der Musiker also alleine in die Emiraten gereist, um ein bisschen Zeit für sich zu haben? Ein Kommentar von Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt würde das Gegenteil vermuten lassen: "Eine schöne Zeit euch", schreibt sie. Vielleicht vermutet sie aber auch nur, dass Mross mit seiner Lebensgefährtin verreist ist.

Scheidungsstress

Ein verliebtes Pärchen-Bild gab es schon länger nicht mehr. Auf Instagram sah man Eva Luginger zuletzt vor drei Wochen an der Seite von Stefan. Vielleicht will Mross aber auch einfach nur seinen Followern zeigen, dass es ihm gut geht. Schließlich hatte er auch erst kürzlich den ersten Scheidungstermin mit seiner Ex Anna-Carina Woitschack. Da soll er bereits nach 40 Minuten wutentbrannt geflüchtet sein.