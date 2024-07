TV-Star Michael Schanze: Todes-Drama um Freundin (†70)

Der Moderator trauert um seine Lebensgefährtin Uschi Köhl

Leblos im Wintergarten - Moderator Michael Schanze (77) fand seine Lebensgefährtin Uschi Köhl (†70) tot in ihrem Haus in München vor. "Ich kämpfe gerade in sehr schwerer See", sagt er gegenüber "Bild". Über die Todesursache sei bereits mehr bekannt. Köhl verstarb laut Berichten an einer Gehirnblutung. "Ich habe sie am Nachmittag in unserem Wintergarten gefunden."

40 gemeinsame Jahre

Schanze habe sofort den Notarzt gerufen, doch jede Hilfe kam zu spät. Nach knapp einer Stunde an Wiederbelebungsversuchen, kam die niederschmetternde Nachricht: „Der Arzt meinte, Uschi hatte trotzdem keine Chance. Bei der Obduktion seien massive Gehirnblutungen festgestellt worden. Die kannten sich rund 40 Jahre. Mit gemeinsamen TV-Auftritten zauberten vielen Menschen ein Lächeln ins Gesicht.