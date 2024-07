"Scary Movie"-Star: Tod mit nur 46 Jahren!

Schauspielerin Erica Ash verlor einen "langen und mutigen Kampf"

In den 90ern war sie in "Scary Movie" einer der großen Stars einer ganzen Generation. Jetzt ist Erica Ash mit nur 46 Jahren "nach einem langen und mutigem Kampf" dem Brustkrebs erlegen. Dies bestätigte ihre Mutter, Dianna Ash, dem Nachrichten-Portal „TMZ".

Erica Ash sorgte für viele Lacher

„Wir sind zutiefst betrübt über den Tod unserer geliebten Tochter, Schwester und Freundin Erica Chantal Ash Nach einem langen und mutigen Kampf gegen den Krebs ist sie friedlich hinübergegangen, umgeben von ihren Liebsten", heißt es. Die sympathische Schauspielerin zauberte einem Millionenpublikum ein Lächeln auf die Lippen. „Sie war eine wundervolle und talentierte Entertainerin, die unzählige Leben mit ihrem scharfen Verstand, Humor und ihrer aufrichtigen Lebensfreude berührte“, erinnert sich die Familie.





In ihren Filmen wird Ash weiterleben. Kollegen und Kolleginnen nehmen in den sozialen Medien Abschied: Erica war talentiert und witzig. Egal, ob es die Show ,Survivor’s Remorse‘ oder ,Madtv‘ war, sie hat alles in ihre Arbeit gesteckt. Sie war einfach immer da. Und jetzt ist sie weg. Mein aufrichtiges Beileid an ihre Familie", schreibt zum Beispiel Komikerin Loni Love.