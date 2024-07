× Sinéad O'Connor: Daran starb sie wirklich

Ein Jahr nach dem Tod von Sinead O'Connor liefert jetzt die Sterbeurkunde neue Details.

Am 26. Juli 2023 verstarb Sinead O’Connor (“Noting Compares 2 u”) im Alter von nur 56 Jahren. Jetzt, ein Jahr nach ihrem Tod, ist nun endlich die Todesursache bekannt geworden. Wie der "Irish Independent" unter Berufung auf die Sterbeurkunde berichtete, starb die Sängerin an den Folgen einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) und Asthma.

In der Bescheinigung werde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass O'Connors Tod auf eine "Verschlimmerung einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung und von Asthma bronchiale zusammen mit einer leichten Infektion der unteren Atemwege" zurückzuführen sei

© Getty Images ×

Sinead war am 26. Juli 2023 in einer Wohnung in London "nicht ansprechbar" aufgefunden worden. "Die Polizei wurde am Mittwoch, den 26. Juli, um 11:18 Uhr zu einer nicht ansprechbaren Frau in einem Wohnhaus in der SE24 gerufen. Ihr Tod wurde am Abend bekannt gegeben. "Mit großer Trauer geben wir den Tod unserer geliebten Sinéad bekannt", teilte die Familie der Verstorbenen in einem Statement mit.