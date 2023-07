"Die Welt hat die Stimme eines Engels verloren"

Die irische Popsängerin Sinéad O'Connor ist im Alter von 56 Jahren gestorben. Das berichteten die Zeitung "Irish Times", der irische Rundfunksender RTÉ und die BBC am Mittwochabend unter Berufung auf eine Erklärung der Familie. O'Connor war eine der bekanntesten Musikerinnen Irlands. Den internationalen Durchbruch hatte sie 1990 mit dem von Prince geschriebenen Song "Nothing Compares 2 You" vor 33 Jahren elf Wochen auf der Spitzenposition der Charts stand.

"Mit großer Trauer geben wir den Tod unserer geliebten Sinéad bekannt", zitierten die "Irish Times", RTÉ und die BBC aus dem Statement der Familie. Familie und Freunde baten demnach darum, in dieser schwierigen Zeit ihre Privatsphäre zu wahren.

Viele Prominente nahmen auf den sozialen Medien Abschied von der Sängerin. „Die Welt hat eine Künstlerin mit der Stimme eines Engels verloren. Irland hat eine ikonische Stimme und ich habe einen Freund verloren“, schreibt der irische UFC-Star Conor McGregor.

The world has lost an artist with the voice of an Angel. Ireland has lost an iconic voice and one of our absolute finest, by a long shot. And I have lost a friend. Sinead’s music will live on and continue to inspire! Rest In Peace, Sinead you are home with your son I am sure ❤️???? pic.twitter.com/9hvpwxuUyP