TV-Star Stefan Jürgens: Geheime Hochzeit mit seiner Boriana

Der Schauspieler hat seine große Liebe bereits im August standesamtlich in Berlin geheiratet

Drei Jahre Liebe und jetzt die ganz große Krönung: Der ehemalige "SOKO Wien"-Star Stefan Jürgens (61) und seine Partnerin Boriana "Bo" Rosenmüller (49) haben still und heimlich geheiratet. Das verriet der Schauspieler gegenüber "Bunte". Bereits im August habe man standesamtlich in Berlin "Ja" gesagt. Seine nunmehrige Ehefrau trägt jetzt einen Doppelnamen.

Mehr lesen:

"Wir waren zur selben Zeit bereit"

Ihre Liebesgeschichte nahm 2021 ihren Anfang. Die beiden haben sich durch ihren Job kennengelernt und es hat gleich geklickt. Ein Jahr später brachte das Paar bereits ein gemeinsames Buch mit Liebesgedichten heraus.

"Wir waren einfach beide zur selben Zeit bereit. Das Timing war perfekt. Ich hatte mit Stefan irgendwann das unglaubliche Gefühl, dass in meinem Leben alles seine natürliche Ordnung gefunden hat. Ich fühlte mich nie so gewollt wie jetzt in der Beziehung mit Stefan", schwärmte Boriana schon damals von ihrem Stefan.