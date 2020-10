Überraschendes TV-Comeback: Helene Fischer ist zurück

Fast ein Jahr war sie nicht mehr im TV zu sehen. Jetzt begeisterte sie ihre Fans mit einem Überraschungsauftritt.

Die Fans von Helene Fischer mussten fast ein Jahr auf einen neuen Auftritt von dem Schlagerstar warten. Am Freitagabend wares dann endlich wieder so weit. Die Schlagerqueen trat bei der Preisverleihung "Die Goldene Henne" kurz auf. Bilder der Proben tauchten zunächst in Sozialen Netzwerken auf und auch die "Bild" berichtete online darüber.

Fischer gewann den Preis nun bereits zum achten Mal und widmete ihren Gewinn auch gleich dem Publikum. Die 36-Jährige wurde für ihre "Weihnachtsshow 2019" ausgezeichnet.

Dieses Jahr muss die Show allerdings Corona-bedingt aufallen. Allerdings müssen ihre treuen Fans nicht ganz auf Helene Fischer verzichten. Wie es heißt, wird es zwar keine neue Aufzeichnung geben, allerdings soll ein Best-of mit allen Highlights der vergangenen Jahre ausgestrahlt werden.