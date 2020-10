Wie "oe24.at" bereits berichtete verkündete der Schlager-Star Michael Wendler kürzlich einen Austritt aus der DSDS-Jury.

Via Instagram verkündet Michael Wendler seine Entscheidung, dass er nicht länger als Juror bei "Deutschland sucht den Superstar" mitwirken wolle.

Bohlens Reaktion auf Wendler-Austritt



Vor wenigen Stunden reagierte nun auch das DSDS-Urgestein Dieter Bohlen via Instagram-Video auf den Eklat des Ex-Jury-Mitglieds:



"Der böse, böse Wendler ist nicht mehr in der Jury. Ja und was hat meine Mami immer zu mir gesagt? Sie hat gesagt: 'Dieter, die meisten Probleme lösen sich oft von selber, du musst nur ein bisschen warten'", so der DSDS-Star in seinem Instagram-Video, auf dem der Pop-Titan wohl alles andere als betroffen wirkt.



„Das hat ja wahnsinnige Gründe mit Verschwörungstheorien ‚Die Welt ist eine Scheibe‘ und ich weiß nicht was alles. Corona ist auch Schuld... ach ne, die Regierung! Leute, alle sind schuld - ich ausnahmsweise mal nicht. Ihr wolltet es doch sowieso das der abhaut! Also, freut euch alle. Ein Abend der Freude und der Besinnung. Gibt euern Schatz nen Kuss. Tschüss, dein Julius“, führt der Pop-Titan im Video weiter aus.



Pietro Lombardi zeigt sich solidarisch



Auch das Ex-DSDS-Jurymitglied Pietro Lombardi reagiert nur kurze Zeit später via Insta-Story auf den Wendlers DSDS-Ausstieg. In seiner aktuellen Insta-Story bietet der Ex-Juror an, bei DSDS gegebenenfalls auszuhelfen. „Ich glaube RTL und DSDS wissen genau, dass sie immer auf mich zählen können, denn ich bin Teil der DSDS-Familie. Einmal DSDS, immer DSDS!", so Lombardi via Instagram.





© TVNOW/Stefan Gregorowius

Grund für Wendler-Ausstieg

Der Grund, warum Wendler aussteigt: Der Sänger spricht sich klar gegen die deutsche Bundesregierung aus: "Ich werfe der Bundesregierung bezüglich der angeblichen Coronapandemie und deren resultierenden Maßnahmen grobe und schwere Vorwürfe gegen die Verfassung und gegen das Grundgesetz vor", sagt Wendler in seiner Stellungnahme. Er wirft in seiner Instagram-Story mit kruden Theorien um sich und teilt gegen RTL aus.