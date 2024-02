Wieder Sorge um Lena Meyer-Landrut!

Die Sängerin gibt ein Update - ihr Jahr scheint jedoch so zu starten, wie das letzte geendet ist

Vergangenes Jahr landete Lena Meyer-Landrut mehrmals im Krankenhaus. Im August brachte ihr ein Reitunfall in Kitzbühel einen doppelten Kreuzbeinbruch. Ende 2023 ließ Meyer-Landrut mit einem Update aufhorchen. "Ich saß gestern in der Notaufnahme und liege jetzt so flach, wie schon lange nicht mehr." Außerdem schrieb sie von "Verwirrungen und Unsicherheiten." Die Fans machten sich große Sorgen um sie.

Meyer-Landrut erneut beim Arzt

Nun lässt Lena ihre Fans erneut wissen, wie es ihr geht. Sie zeigt sich im Aufnahmestudio, aber auch auf einer Arzt-Liege. Außerdem muss sie immer wieder inhalieren. Dazu schreibt sie "January was a tough year but we made it. Auf deutsch heißt das so viel wie "Januar war ein hartes Jahr, aber wir haben es geschafft."

Die Follower wünschen Meyer-Landrut, dass es im Februar endlich wieder bergauf geht.