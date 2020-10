Youtube-Star: ''Habe nur noch zwei Wochen zu leben''

Philipp Mickenbecker (''The Real Life Guys'') enthüllt erschütternde Krebs-Diagnose.

Der deutsche Youtube- und "The Real Life Guys"-Star Philipp Mickenbecker hat in einem bewegenden Video vom Freitag seine erneute Krebserkrankung bekannt gegeben. Zwei Mal hatte er den Krebs bereits besiegt. Aber vor Kurzem hatte er dann wieder Schmerzen in seiner Brust bemerkt.

Mickenbecker sagt: "Die Sache ist, dass das jetzt für drei Jahre wirklich kein Thema mehr war. Jetzt habe ich ungefähr zwei Monaten gemerkt, dass irgendwas in meiner Brust nicht stimmt und hab dann auch immer mehr Schmerzen bekommen. Aktuell habe ich Schmerzen in meiner Schulter und in meinen Knochen." Daraufhin habe er vor drei Wochen ein MRT machen lassen.

Mickenbecker sagt über die Diagnose: "Der Arzt hat mir gesagt, dass es sehr, sehr schlecht aussieht und dass der Tumor schon im Endstadium ist und dass er mir tatsächlich nur noch zwei Wochen bis zwei Monate zu leben gibt. Das kann ich nicht vor euch verstecken und will ich nicht vor euch verstecken. Ich will euch ganz ganz besonders zeigen, was für eine Hoffnung ich habe."

"Nach allem, was ich in letzter Zeit erlebt habe, glaube ich nicht mehr ganz an Zufälle. Ich glaube, dass es wirklich jemanden gibt, der einen Plan mit mir hat und mit meinem Leben hat. Und das gibt mir so eine unglaubliche Hoffnung, dass ich mir jetzt gar keine Sorgen machen muss und auch gar keine richtige Angst habe."

Dann schenkt er seinen Fans Hoffnung: "Ich will nicht, dass ihr euch Sorgen macht oder Angst habt. Wir werden hier auf dem Kanal auf jeden Fall so lange es geht noch viele schöne Videos drehen."

Mickenbecker betreibt den erfolgreichen Channel (1,2 Millionen Abonnenten) zusammen mit seinem Zwillingsbruder Johannes seit 2016. Bereits 2018 mussten die beiden einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen: Beim Absturz einer kleinen Propellermaschine war ihre jüngere Schwester in Hessen ums Leben gekommen.