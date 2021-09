Die Dancing Stars tanzen in die 2. Runde

Die zehn Promis tanzen diese Woche unter anderem Jive und Walzer. Einer muss gehen.

Taktgefühl. Nach dem ersten Beschnuppern letzten Freitag wird es diesmal ernst für unsere „Dancing Stars“. Denn diese Woche hat es sich für den Ersten bereits wieder ausgetanzt. Ein Grund mehr für Promis und Profis, die Schritte bis zum Umfallen zu trainieren.

Schrittweise. Jasmin Ouschan (sie führt im oe24-Voting) will mit einem Wiener Walzer zu Love On The Brain von Rihanna beweisen, dass sie zu Recht von den Lesern auf dem ersten Platz gesehen wird. Caroline ­Athanasiadis tanzt einen Quickstepp, Niko Niko einen Paso Doble, Otto Konrad will mit Cha-Cha-Cha punkten, Nina Kraft einen feurigen Tango aufs Parkett legen. Sänger Boris Bukowski zeigt eine Samba, Faris Rahoma tanzt einen Slowfox, Kristina Inhof will mit einem Jive ihr Können beweisen. Für Bernhard Kohl wird es diese Woche ein Langsamer Walzer, und Margarethe Tiesel legt eine Rumba hin.

Spannung. Wie man bereits in Folge 1 gesehen hat, sind die diesjährigen Kandidaten immer wieder für Überraschungen gut. Das Feld kann selbst von ganz unten wieder aufgerollt werden.