Spektakuläre Stunts: Marcel Hirscher macht wieder Extremsport

Österreichs berühmtester Pensionist steht niemals still. Marcel Hirscher sucht und findet das Abenteuer. Die Skier lässt er diesmal aber im Schrank.

Nervenkitzel, Abwechslung und Spaß. Das will und braucht Marcel Hirscher und bietet seinen Fans immer wieder Abwechslung. Diesmal rast der 32-Jährige auf einer Motocross-Maschine die Reiteralm hinauf.

Waghalsige Aktion

Das dazugehörige Video postet der ehemalige Skistar auf seinem YouTube-Kanal. Bei dieser einen waghalsigen Aktion will es Hirscher aber nicht belassen. "Bleibt dran für weitere Action", schreibt der Skistar.

"Bin begeistert"

Marcel Hirscher ist jetzt nämlich Markenbotschafter von Husqvarna Motorcycles und sichtlich erfreut darüber: "Ich bin begeistert, mich der Husqvarna-Crew anzuschließen", so der achtfache Gesamtweltcup-Sieger. Sein ehemaliger Konkurrent, Henrik Kristoffersen, ist ebenfalls Husqvarna Motorcycles Botschafter. Jetzt will Hirscher also seinen Wettbewerbsdrang in einer ganz neuen Arena befriedigen und wird die Marke in einer Reihe von aufregenden und einnehmenden Initiativen repräsentieren. Fans dürfen gespannt sein.