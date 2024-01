× Diese Luxus-Uhr brachte Schwarzenegger Zoll-Zoff

Drei Stunden wurde Arnold Schwarzenegger am Münchner Flughafen vom Zoll festgehalten. Das Corpus delicti ist eine sündteure Luxus-Uhr, die jedes Sammlerherz höher schlagen lässt.

Eines steht nach dem Zoll-Ärger von Arnold Schwarzenegger vom Mittwoch fest: Die Luxus-Uhr, die der ehemalige Gouverneur Kaliforniens aus den USA mitgebracht hat, dürfte bei der Auktion seiner "Schwarzenegger Climate Initiative" am Donnerstagabend in Kitzbühel nun noch begehrter sein. Das Luxus-Stück soll neben anderen Exponaten für den guten Zweck versteigert werden.

Arnie hatte die Uhr selbst transportiert und nicht angemeldet, was den deutschen Zöllnern ziemlich auf den Zeiger ging. Nach mehreren Stunden Wartezeit musste der "Terminator" schließlich mehrere tausend Euro zahlen. Schlussendlich durfte er den Zeitmesser jedoch persönlich weiter nach Kitzbühel mitnehmen.

Das kann extrem limitiertes Modell

Doch was ist eigentlich so besonders an der Luxus-Uhr? Der Rufpreis liegt bereits bei happigen 50.000 Euro. Nicht ohne Grund, wenn man die Details kennt: Das Modell des Schweizer Nobel-Herstellers Audemars Piguet wurde exklusiv für Arnie angefertigt, das Modell ist generell auf nur 20 Stück limitiert. In mehreren seiner Filme, unter anderem in "Terminator 3", trug Schwarzenegger Uhren von AP am Handgelenk.

© Schwarzenegger Climate Initiative ×

Die Uhr selbst besteht aus einem markanten 43-Millimeter-Gehäuse aus schwarzer Keramik und hat ein entspiegeltes Saphirglas verbaut. Soweit, so geläufig, doch der Clou liegt hinter dem Glasboden auf der Rückseite: Dort ist auf dem Rotor des Automatik-Uhrwerks ein Bild von Arnie in ikonischer Pose mit den Worten "Arnold Classic" eingraviert.

Nach dem Vorfall am Flughafen sollen sich bereits dutzende Sammler bei Audemars Piguet nach dem Modell erkundigt haben. Bei der Auktion wird es wohl an Geboten nicht mangeln.