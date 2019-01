Doreen Dietel: Liebes-Comeback nach Dschungel?

Schauspielerin Doreen Dietel ("Dahoam is Dahoam") hat im RTL-Dschungelcamp ihre Koffer packen müssen. Am 13. Tag der 13. Staffel von - Holt mich hier raus!" erhielt sie beim Voting die wenigsten Stimmen der Zuschauer. Die Ausgabe am Mittwochabend war zugleich die 200. Sendung der Dschungelshow.

Tränen

Es fließen viele Tränen bei Doreens Auszug – aber nur bei der 44-Jährigen. „Ich bin traurig, weil ich mich jetzt von euch verabschieden muss“, so die Schauspielerin, nachdem sie alle umarmt hat.

Kein Finale

Wortlos verlässt sie dann das Camp. „Ich hätte gern mehr geschafft, mehr Prüfungen gehabt und wäre gern ins Finale gekommen. Aber wenn die Zuschauer das entscheiden, dann ist das so“, so Doreen weinend nach ihrem Auszug. „Ich habe schon Angst vor dem, was jetzt auf mich zukommt und bin natürlich schon gespannt, was Tobi dazu sagt. Vielleicht kriegen wir ja noch eine Chance!“ Die Schauspielerin und ihr Ex Tobi haben zusammen einen kleinen Sohn, Marlowe. Ditele hat bereits im Camp angesprochen, sich noch zu ihrem Verflossenen hingezogen zu fühlen. Er hat daraufhin der Presse keine Details sagen wollen, aber eine mögliche zweite Chance nicht dementiert.

'Alle Infos zu 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' im Special bei RTL.de