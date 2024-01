Corona-Drama um Cora Schumacher im Ekel-Camp

Das Rätselraten war groß, als Cora Schumacher nach nur drei Tagen aus dem RTL-Dschungelcamp ausstieg. Jetzt ist der Grund klar.

Die Gerüchteküche brodelte, als Cora Schumacher plötzlich den berühmten Satz "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" rief und das TV-Ekelcamp nach nur drei Tagen wieder verließ. Manche Fans glaubten sogar an eine Schwangerschaft mit Oliver Pocher als Kindesvater. Ein Gerücht, das der Comedian scherzhaft sogar selber anheizte. Doch weit gefehlt - der Grund für den Ausstieg ist, wie schon angenommen - gesundheitlicher Natur.

"Schatzi, ich glaub, ich will nach Hause", so Cora mitten in der Nacht beim gemeinsamen Toilettengang zu Fabio. Der Rauch des Lagerfeuers machte ihr zu schaffen. Vor ihrer Abreise nach Australien hatte die 47-Jährige mit einer langwierigen Corona-Erkrankung zu kämpfen. Zurück im Camp: "Ich möchte nach Hause. Ich halte das nicht mehr aus. Ich kann das nicht mehr mit dem Qualm, es brennt alles. Ich kann nicht mehr. Ich will jetzt hier raus. Jetzt, jetzt, jetzt! Sofort!"

Twenty4Tim, Cora Schumacher, Kim Viriginia © RTL ×

Völlig fertig geht Cora ins Dschungeltelefon: "Ich bin von mir am meisten enttäuscht. Dass mir so eine Covid-Infektion in den Weg kommt. Es ist jetzt ein Punkt erreicht, an dem ich mir eingestehen muss, dass die Gesundheit an erster Stelle steht und mein Traum hier gerade an dieser Stelle platzt. Kurze Zeit später verkündet sie auch den wachen Stars im Camp "Ich muss mich von euch verabschieden! Ich muss raus aus dem Lagerfeuer. Ich habe den Satz 'Ich bin ein Star – Holt mich hier raus'’ gesagt. Es tut mir so leid!" Alle trösten und herzen die bitterlich weinende Cora. Ein paar Umarmungen später verlässt Cora das Dschungelcamp.

Ob sie jetzt in den Armen von Olli Pocher Trost findet wird sich bei ihrer Rückkehr nach Deutschland zeigen...