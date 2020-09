Dschungelcamp 2021: Der erste Kandidat steht fest

Zwar geht sie 15. Staffel "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" erst im Jänner 2021 über die Bühne, aber dafür startet das Rätselraten um die Kandidaten jetzt schon. Einer der zwölf Camper steht sogar schon fest. Wie die deutsche "Bild" berichtet, wird Lucas Cordalis ins Ekel-Camp einziehen.

© Getty Images Lucas mit Papa Costa Cordalis

Damit tritt der 53-Jährige in die Fußstapfen des eigenen Vaters. Costa Cordalis war bei der allerersten Staffel dabei und verließ diese sogar als Dschungelkönig. Tipps kann sich der Mann von Daniela Katzenberger zudem auch bei der Schwiegermama und Schwägerin holen. Denn sowohl Danielas Mutter, Iris Klein, als auch ihre Halbschwester Jenny Frankhauser waren im Camp und auch Jenny schnappte sich die Krone. Reiht er sich also in die familiäre Reihe der Dschungel-Sieger ein? Wie weit es Lucas schaffen wird, steht noch in den Sternen. Und selbst ohne Krone tröstet die Gage allein schon viele Tränen. 140.000 Euro soll der Schlagersänger für seinen Australien-Trip kassieren.

Bisher schloss Lucas eine Teilnahme an der Dschungel-Show immer aus. Doch nach dem Tod seines geliebten Vaters im vergangenen Jahr scheint es nun zu passen. Wie es in dem Bericht heißt, soll er bereits hart trainieren. Und die Unterstützung von Ehefrau Daniela und Töchterchen Sophia ist ihm ohnehin gewiss.

© Getty Images Lucas mit Ehefrau Daniela