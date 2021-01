Lars, Gewinner von 'Prince Charming', schockt die Zuseher mit seiner schrecklichen Kindheitsgeschichte.

Die zweite Gruppe im diesjährigen Dschungelcamp ist ganz schön energiegeladen: Noch nie gab es so viel Krawall, noch nie flossen schneller die Tränen und noch nie wurde Dr. Bob so hemmungslos angebaggert. Auch an Tag 2 der Gruppe um Schauspielerin Bea Fiedler, „Prince Charming“-Gewinner Lars Tönsfeuerborn und Sängerin Lydia Kelovitz gab es Zoff, allerdings auch einen sehr privaten Einblick in das Leben von Kandidat Lars.

'Prince Charming'-Lars 'Meine Mutter nahm sich das Leben'

Ganz harmlos beginnt das Gespräch zwischen den Kandidaten: Was würden die Promis eigentlich mit ihrem Gewinn machen? „Ich würde mich gerne für Stiftungen einsetzen, die sich dafür einsetzen, dass Leuten mit psychischen Krankheiten auseinandersetzen.“ Der Grund liegt in seiner Vergangenheit. „Ich war 6, 7 als das losging bei meiner Mutter“, erzählt Lars. „Sie hat jahrelang unter Depressionen gelitten. Es hat einfach dazu gehört, dass Mama in der Klinik war.“

„Natürlich war da Wut da“

Kurz vor seinem 13. Geburtstag nahm sich seine Mutter das Leben. „Natürlich war da Wut da“, meint er. „Warum hast du dich verpisst? Warum bist du einfach weg?“ Es habe viele Jahre gebraucht, bis er akzeptieren konnte, dass es für sie der einzige Weg war. „Das hat vieles einfacher gemacht.“

Wenn Sie unter Suizidgedanken leiden, dann suchen Sie sich Hilfe! Die telefonische Notrufnummer ist täglich 24 Stunden für Sie erreichbar unter der Nummer 142 (kostenlos vom Festnetz und Handy!)