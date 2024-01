Sarah Kern: Ist DAS der Grund für ihr Dschungel-Aus?

Sarah Kern muss das Dschungelcamp als erster Promi verlassen.

An Tag 9 war es so weit: Der erste Promi musste das RTL-Dschungelcamp verlassen. Mit Sarah Kern traf es dabei eine Kandidatin, die wohl nur die wenigsten auf dem Zettel hatte. Die 56-Jährige reagierte selbst völlig perplex: „Was muss ich jetzt machen? Kriege ich wenigstens noch eine Zigarette?“

„Auf der einen Seite ist sie wahrscheinlich dankbar, in ein warmes Bett zu kommen, aber grundsätzlich denke ich, ist sie schon enttäuscht“, spricht Begleitperson Eva in „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach“ über das Aus ihrer Freundin.

Die Freundin hat auch einen Verdacht, warum Sarah beim TV-Publikum so schlecht ankam. „Sie hätte mehr aus sich herausgehen können. Aber da ist auch die Frage: Will ich das, will ich das nicht? Was will ich noch alles von mir preisgeben?“ Sarah wollte eine andere Seite von sich zeigen, sei aber zu wenig aktiv gewesen. Die Begleitperson merkt auch an, dass sie nur seht selten im TV zu sehen war und im Schatten der anderen Kandidaten stand.