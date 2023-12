"Endgame": Sind Charles und Kate die Royal-Rassisten?

In einer bereits wieder zurückgezogenen niederländischen Fassung des Buches "Endgame" wurden zwei Royal-Namen genannt, die "Bedenken" zur Hautfarbe von Meghans Sohn Archie (4) gehabt hätten.

Die brisanten Berichte um mögliche rassistische Aussagen von König Charles III. (75) und Prinzessin Kate (41) reißen nicht ab. Im Buch "Endgame" von Autor und Sussex-Vertrautem Omid Scobie (42) wurde enthüllt, dass Meghan zwei Personen aus dem Palastumfeld beschuldigt hatte, "Bedenken" zur Hautfarbe ihres Sohnes (Meghan hat afroamerikanische Wurzeln) geäußert zu haben. Scobie nannte in der englischen Originalversion keine Namen. Diese tauchten allerdings in der niederländischen Fassung des Buches auf.

In einer vorschnell gedruckten Version der niederländischen Buch-Übersetzung stand der Name von König Charles III.. Moderator Piers Morgan (58) legte kurze Zeit später nach: Auch Prinzessin Kate soll eine Rolle gespielt haben. Beide Namen sind auf den Buchseiten (die Seiten 148 und 334) in der ersten niederländischen Version abgedruckt. Wenige Stunden nach dem Verkaufsstart in den Niederlanden, wurden die Bücher auch schon wieder aus den Regalen genommen. Ab 8. Dezember soll eine korrigierte Fassung des Buches in den Shops liegen, so er niederländische Verlag. Der Grund für den Neudruck sei "ein Fehler" gewesen.

"Die Namen der Royals standen da – schwarz auf weiß"

Autor Omid Scobie behauptet, dass er niemals ein Manuskript mit Namen verschickt hatte. Er machte einen Übersetzungsfehler für das Durchsickern der Namen verantwortlich. Nellie Keukelaar-van Rijsbergern, eine der niederländischen Übersetzerinnen, sagte zur "The Sun": "Wir arbeiten professionell und tun dies beide schon seit vielen Jahren. Es ist unfair!"

Saskia Peeters, die zweite Übersetzerin, die das vertrauliche Originalmanuskript damals für den niederländischen Verlag übersetzt hatte, sagt gegenüber der britischen Zeitung "Daily Mail": "Als Übersetzerin übersetze ich, was ich vor mir habe. Die Namen der Royals standen da – schwarz auf weiß. Ich habe sie nicht erfunden. Ich habe nur getan, wofür ich bezahlt wurde. Und das war, dieses Buch vom Englischen ins Niederländische zu übersetzen."