Funkelnde Frauenpower aus Österreich

Das Slow Fashion Schmucklabel MASCHALINA und Ausnahme-Musiktalent Tina Naderer präsentieren ihre erste gemeinsame Zusammenarbeit: Zwei Powerfrauen schließen sich zusammen und stellen eine gemeinsame Schmuck Kooperation auf die Beine, die die Ohren und Herzen Österreichs verzaubert!

Sängerin Tina Naderer und das Slow Fashion Schmucklabel MASCHALINA bringen ein exklusives Ohrring Design heraus. Die limitierten, funkelnden Ohrringe sind ab 18. November im Universal Music Shop bestellbar.

© TINA NADERER x MASCHALINA ×

Funkelnde Ohrringe zum Verlieben!

Die „Sunshine Hoops“ bestehen aus hochwertigem, 18k vergoldetem Edelstahl. Einzigartiges Detail ist dabei der, im unverkennbaren MASCHALINA-Stil designte, genähte Stecker in Blumenform, welcher aus Rocailles Perlen in einem wunderschönen, sonnigen Gold-Ton gefertigt wurde. Veredelt wird das Ohrring-Paar zusätzlich mit einer herabhängenden, abnehmbaren Süßwasserperle. So kann das Accessoire je nach Look angepasst und entweder schlicht als reine Kreole oder als trendiges Accessoire mit der Süßwasserperle getragen werden.

Die neue Ohrring-Kooperation ist eine wahre Herzensangelegenheit. Als langjähriger Fan des Wiener Labels MASCHALINA freut sich die Musikerin sehr über die Zusammenarbeit. „Als ich Mascha Lina das erste Mal kennengelernt habe, hat es sofort bei uns gefunkt. Ich bin schon lange Fan von ihren Designs und finde sie und ihre Leistung als Business-Woman sehr beeindruckend“, verrät die Sängerin und Schmuckenthusiastin Tina Naderer.

MADE IN VIENNA - Die limitierten Ohrringe sind aus nachhaltiger Produktion!

Als „fair jewelry“- Label mit einem großen Fokus auf Nachhaltigkeit – ein Thema, das auch der Sängerin am Herzen liegt – sind MASCHALINA und Tina Naderer ein wahres “perfect match”. Alle Ohrringe werden aus langlebigen Naturmaterialien per Hand in sozialen Werkstätten in Wien gefertigt. Die qualitätsvollen Materialien und die sorgfältige Produktion sorgen dafür, dass Dir deine exklusiven Ohrringe lange erhalten bleiben. So setzen die beiden Künstlerinnen ein Zeichen gegen Fast Fashion und stellen österreichische Handwerkskunst in den Fokus.

© TINA NADERER x MASCHALINA ×

Die neuen Tina Naderer x MASCHALINA SUNSHINE HOOPS sind ab Dezember exklusiv erhältlich.