Harte Zeiten für die Queen: Geburtstagsparade wieder abgesagt

Für Queen Elizabeth II. läuft es seit Meghans Interview gar nicht gut.

Geknickt. Es war ein weltweiter Aufreger, als Prinz Harry und seine Meghan mit Oprah Winfrey vor einem Millionen-Publikum im TV über ihr royales Leben plauderten. Vor allem die Rassismus-Anschuldigungen an ein Mitglied der königlichen Familie brachten sogar die Queen in Bedrängnis. Nur 48 Stunden nach dem ­Interview veröffentlichte der Buckingham-Palast ein Statement, in dem die Queen versprach, die Sache „privat“ aufzuklären. Aus dem Palast hört man auch, dass Elizabeth II. ihrem Enkel Harry ­wegen des Interviews aber nicht böse sei, sondern einfach sehr traurig, dass es so weit kommen musste.

Kein "Trooping The Colour"

Doch nicht nur die Familie bereitet der Monarchin Sorgen. Auch ihre alljährlich im Juni stattfindende Geburtstags-Parade „Trooping The Colour“ wurde jetzt auch für dieses Jahr abgesagt. „Nach Rück­sprachen mit der Regierung und anderen relevanten Parteien wurde ­beschlossen, dass die of­fizielle Geburtstagspa­rade der Königin dieses Jahr nicht in ihrer traditionellen Form im Zentrum Londons stattfinden kann“, so das offizielle Statement.

Einziger Lichtblick für die Queen ist zur Zeit ihr Ehemann Prinz Philip, der endlich aus dem Spital heimgekehrt ist.