Fans können aufatmen: Trotz Baby-News finden die Helene Fischer-Konzerte wie geplant statt.

Im Februar oder März wird Helene Mama. Am 8. April will sie in Bad Hofgastein trotzdem schon wieder auf der Bühne stehen. „Alle Konzerte finden wie geplant statt“, gibt Ver­anstalter Klaus Leutgeb via ÖSTERREICH Entwarnung. So auch für ihr Mega-Open-Air am 20. 8. in München.