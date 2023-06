Helene Fischer spricht nach Horror-Unfall am Trapez: "Wunde war zu tief"

Nach dem Schock-Moment und Konzert-Abbruch am vergangenen Sonntag äußert sich Schlager-Queen Helene Fischer erstmals zu ihrem Trapez-Unfall.

Eigentlich hätte Helene Fischers Konzert in Hannover der spektakuläre Abschluss des ersten Teils ihrer Tour werden sollen. Doch nach 43 erfolgreichen Shows kam es diesmal anders: Bei einer Akrobatik-Einlage verletzte sich die 38-Jährige am Trapez.

Blutüberströmt musste Fischer die Bühne verlassen und konnte nicht mehr weitermachen – sehr zum Leidwesen tausender Fans. Auf Instagram berichtet sie nun über die Momente nach dem Unfall: "Ich wollte zwar direkt wieder raus zu euch, allerdings musste dann auch ich erkennen: Die Wunde war zu tief, um weiterzumachen. Ich bin dann später noch im Krankenhaus fantastisch genäht worden, und es wurde auch kein Bruch oder Sonstiges festgestellt."

Ihre Anhänger lässt sie aufatmen: "Macht euch um mich bitte keine Sorgen. Mir geht es gut." Sie sei bestens versorgt worden.

Dass ihre Show so abprupt endete, tut auch Fischer selbst leid. "Ich habe heute Nacht kaum ein Auge zugetan, mein Herz war schwer von gestern – von diesem abrupten Ende der Show! Das ist das Letzte, was ich wollte, euch so zu enttäuschen! Ich hätte so gerne die Party mit euch zu Ende gefeiert …", schreibt sie weiter an ihre Fans gerichtet.

Dank an Ersthelfer-"Engel"

Den Sanitätern, die sie versorgten, richtet sie ebenfalls ihren Dank aus: "Ich ziehe meinen Hut vor euch, ihr Engel ohne Flügel!"

Schade für die Fans in Hannover: Das abgebrochene Konzert wird nicht nachgeholt, teilte der Veranstalter mit. Dafür können die Eintrittskarten zurückgegeben werden.

Helene will in Köln wieder rocken

Helene Fischer freut sich indes schon auf 25. August, wenn ihre Tournee weitergeht: "Ich nutze jetzt die Pause, um mich zu erholen und wieder etwas aufzutanken, damit ich in Köln wieder mit euch allen rocken kann! Danke noch einmal für euer Mitgefühl, eure Genesungswünsche und euer Verständnis!"