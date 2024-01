Heute verkündet Lugner Opernball-Star

Richard Lugner verkündet seinen diesjährigen Stargast.

An sich lautet die ärztliche Verordnung für Richard Lugner: Bettruhe. Doch der Baumeister will sich seine Show des Jahres nicht nehmen lassen und dennoch um 10 Uhr im Lugner Kino vor die Presse treten, um seinen Stargast für den Opernball zu verkünden. Schließlich sei das seine Pflicht. "Ich soll es möglichst kurz halten und mich danach schnell wieder ins Bett begeben", sagt er im Gespräch mit ÖSTERREICH. Das Rätselraten hat also heute ein Ende.

Details. So viel verriet der Baulöwe im Vorfeld bereits: "Es handelt sich auch heuer wieder um eine Dame aus Hollywood. Es ist eine Schauspielerin, die ich auch kenne", sagt er. Letztes Jahr glänzte Jane Fonda an seiner Seite. Es bleibt auch heuer wieder spannend bis zum Schluss.