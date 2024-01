"Tatort": Zwei Kult-Kommissare hören nach 35 Jahren auf

Miroslav Nemec (als Ivo Batic) und Udo Wachtveitl (als Franz Leitmayr) gehören zu den bekanntesten Gesichtern der "Tatort"-Reihe. Jetzt steigen die zwei TV-Kommissare aus der Serie aus.

Lange wurde spekuliert, jetzt ist es offiziell: Die Münchner "Tatort"-Kult-Kommissare Miroslav Nemec (69) und Udo Wachtveitl (65) steigen nach mehr als drei Jahrzehnten aus der erfolgreichen ARD-Fernsehreihe aus .Damit endet eine Ära der Krimi-Serie.

Wie der Bayerische Rundfunk am Dienstag bekanntgab, soll der 100. Fall der letzte für die Kommissare Ivo Batic und Franz Leitmayr sein. Bislang ermittelten die beiden in 93 Fällen. Anfang Februar wird die 94. Folge "Das Wunderkind" ausgestrahlt. Das "Batic und Leitmayr"-Finale soll laut "Bild" in der "Tatort"-Saison 2025/2026 gesendet werden. Einen genauen Grund für das Aus des Ermittler-Duos nannte der TV-Sender nicht.

BR-Programmbereichsleiterin Bettina Ricklefs sagte: "Wir sind stolz auf diese einzigartige Zusammenarbeit und freuen uns riesig auf noch zwei weitere Jahre! 99 Tatorte sollten es aus ihrer Sicht werden. Wir konnten die beiden dazu bewegen, die 100 vollzumachen."

"Als Tatort-Hauptkommissare haben Udo und ich in den letzten Jahren einige echte Polizeikollegen und einen Münchner Polizeipräsidenten mit in den Ruhestand verabschiedet. Die waren alle etwas jünger als wir. Für uns ein guter Anlass, ebenfalls irgendwann 'Servus' zu sagen", sagte Nemec laut BR-Angaben. Wachtveitl nannte sein 'Tatort'-Engagement "das längste gschlamperte Verhältnis, das ich je hatte".