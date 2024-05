× Hollywood-Star Tom Selleck über Magnum, Sport & DIE Nacht mit Prinzessin Diana

Tom Selleck, bekannt für seine Rolle Thomas Magnum in der Kultserie "Magnum, P.I.", blickt in seiner Autobiografie auf seine über 50-jährige Karriere und sein Leben zurück. Im Interview mit "BILD" spricht er über seinen Werdegang und seine Begegnung mit Prinzessin Diana († 36).

Selleck, der erst im Alter von 35 Jahren seine Durchbruchrolle in "Magnum" erhielt, bezeichnet seinen Werdegang als "Zufall". Schauspielerei war nie sein Ziel, doch der Sport habe ihn gelehrt, mit Rückschlägen umzugehen und Selbstvertrauen zu entwickeln. Mit "Magnum" schuf der 79-Jährige eine Ikone.

Ungeplante Karriere

Tom Selleck verrät, dass seine Karriere eigentlich nur reiner Zufall war - Schauspiel habe er nie studiert. An der Highschool oder am College habe er sich nie für Theater oder ähnliches interessiert. Den Beruf habe er nie gesucht. "Er kam irgendwie zu mir!" - so Selleck. Er war nie ein guter Student, aber ein guter Sportler. Der Sport habe ihm gelehrt, dass es ok ist zu scheitern. Er habe viele Fehler gemacht und der Weg zum Erfolg war lang. "Wenn ich noch ein paar Jahre länger keinen Erfolg gehabt hätte, hätte ich wohl auf meinen Vater gehört und mir eine Lizenz als Immobilienmakler besorgt.“, verriet er der "BILD"-Zeitung.

So war der Abend mit Lady Diana

Unvergessen bleibt für den Schauspieler die Begegnung mit Prinzessin Diana († 36) im Jahre 1985 im Weißen Haus. Er war sehr nervös und eingeschüchtert von der Situation: „Ja, das war wirklich eine große Sache. Der Abend war vermutlich gesellschaftlich das wichtigste Event des Jahres. Ich glaube, für die Gästeliste war Lady Diana verantwortlich, es waren nur drei Schauspieler eingeladen: John Travolta, Clint Eastwood und ich. Ich bin extra aus Hawaii eingeflogen und glauben Sie mir: Ich war wirklich sehr, sehr nervös. Ich war nicht gut im Small Talk. Und auf keinen Fall konnte ich so gut tanzen wie John Travolta, der vor mir mit Diana getanzt hat.“ , so Sellek im Interview mit "BILD".

Er selbst beschreibt Diana an dem Abend als charmant und glücklich.

Fortsetzung der Serie?

Die neue Serie "Blue Bloods", in der Selleck seit 2010 die Hauptrolle spielt, soll dieses Jahr angeblich enden. Der Erfolg der Serie und die Begeisterung des Teams sprechen jedoch seiner Meinung nach für eine Fortsetzung. Es gilt abzuwarten.

Autobiografie

Tom Sellek war am 7. Mai in New York City bei einem Gespräch mit Bridget Moynahan über sein Buch "Man kann nie wissen".

In dem Buch blickt er auf sein Leben zurück. Sellecks Leben ist geprägt von Höhen und Tiefen, doch seine positive Einstellung und sein Talent haben ihn zu einem der erfolgreichsten Schauspieler Hollywoods gemacht.