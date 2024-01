In geheimem Hotel: RTL versteckt Cora Schumacher

Cora Schumacher (47) verließ überraschend die Show.

Schock für die Fans. Nach nur drei Tagen im australischen Dschungelcamp verließ die Ex-Frau von Ralf Schumacher (48) am Sonntag im Morgengrauen überraschend die RTL-Sendung. "Cora Schumacher hat kurz vor dieser Live-Sendung das Camp verlassen!", gaben die Moderatoren Sonja Zietlow (55) und Jan Köppen (40) plötzlich bekannt.

Wie "Bild" berichtet, sei Cora Schumacher nach dem Abbruch der Show in ein geheimes Hotel gebracht worden. Sie werde dort von RTL bis zur nächsten Dschungelcamp-Folge versteckt gehalten und abgeschottet. "Es sollen KEINE Informationen nach außen dringen!", sagt ein Dschungel-Insider zur "Bild". Laut dem Bericht werde sie wohl am Dienstag wieder aus dem Versteck geholt – dann werde die 47-Jährige in einem Interview Rede und Antwort stehen.

"Ich hab das nicht kommen sehen. Ich fand, sie hat sich eigentlich ganz gut geschlagen. Ich hätte ihr gewünscht, sie hätte nicht unbedingt über Ralf gesprochen, das hätte ihr besser gestanden ... Sehr schade für sie, weil ich glaube, sie hat ein paar Fans dazu gewonnen", sagt Sonja Zietlow.

