Influencerin heiratet 17 Tage nach erstem Date

Internet-Star heiratet neuen Lover in typischer Las-Vegas-Hochzeit.

So schnell kann es gehen! Liebe oder Leichtsinn? Die Abnehm-Influencerin Julia Bottar (31) – auf Instagram ihren 473.000 Followern bekannt als "Itsonlyme.julia" – teilt sonst auf sozialen Medien Tipps für kalorienarme Ernährung. Nun überrascht sie ihre Anhänger mit einer außergewöhnlichen Liebesnachricht.

Nur 17 Tage nachdem Julia ihren neuen Lebensgefährten, den Unternehmer Philipp Erik Breitenfeld, kennenlernte, heirateten sie spontan in Las Vegas.

Julia erzählt der Bild: „Wir waren beruflich im Silicon Valley unterwegs und machten einen Zwischenstopp in Las Vegas. Zu diesem Zeitpunkt waren wir erst 10 Tage zusammen. Eines Abends im Hotel schauten wir, was wir in unserer Freizeit zwischen den Seminaren unternehmen könnten. Neben einem Hubschrauber-Rundflug entdeckten wir auch die Möglichkeit, in Vegas zu heiraten." Später sagt sie: "Zuerst haben wir darüber gelacht und Witze gemacht, bis er mich dann fragte, was dagegen spricht. Mir fiel nichts ein."

Wenig später war die Hochzeit gebucht. Für Julia war es ein Segen, obwohl ihre Familie nicht dabei sein konnte. „Es gab keine Verpflichtungen anderen gegenüber! Keine endlosen Planungen, um am Ende auf der eigenen Hochzeit gestresst zu sein und sicherzustellen, dass alle Gäste glücklich sind. Wir konnten uns ganz auf uns beide konzentrieren."

Es war eine typische Las-Vegas-Hochzeit - inklusive Elvis-Imitator. Julia: „Es war so romantisch! Immer, wenn ich Tränen in den Augen hatte, brachte der Elvis-Imitator uns zum Lachen. Ich habe schon viele Hochzeiten erlebt, aber unsere war perfekt für uns."

Julia erzählt von ihrer Begegnung mit Philipp: "Wir sind beide selbstständig und waren Mitglieder in einem Unternehmer-Club. Dort hatten wir regelmäßig Workshops auf der ganzen Welt. Anfangs haben wir uns gar nicht besonders wahrgenommen, aber dann hat es gefunkt, als er mich um ein Abnehm-Coaching bat."

Jetzt erst planen die beiden zusammenzuziehen.