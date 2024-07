250 Millionen Pfund: Indischer Milliardär feiert Mega-Hochzeit

Der Milliardär Anant Ambani feiert die wahrscheinlich teuerste Hochzeit der Welt.

Es soll der schönste Tag im Leben werden und viele Paare lassen sich den Hochzeitstag deswegen einiges kosten. Doch Milliardär Anant Ambani legt die Messlatte nochmal um einiges höher und feiert die wahrscheinlich teuerste Hochzeit der Welt.

Ambani ist der Sohn des reichsten Manns Indiens, Mukesh Ambani, und heiratet Radhika Merchant, Tochter eines reichen Pharmamoguls. Drei Tage soll das Spektakel andauern, bei dem globale Tech-Bosse, Bollywood-Stars, Popstars und führende Politiker anwesend sind, und rund 250 Millionen Pfund kosten.

Feier mit Rihanna und Katy Perry

Bereits im März trat Rihanna bei einer dreitägigen Feier vor der Hochzeit in der westindischen Stadt Jamnagar auf. Und in dieser Woche mietete das Paar ein Luxuskreuzfahrtschiff für 800 Gäste an. Vier Tage ging es dann auf eine Mittelmeerkreuzfahrt, auf der Stars wie Katy Perry, Pitbull und die Backstreet Boys für Unterhaltung gesorgt haben sollen. 32 Restaurants, Bars und Lounges sowie ein Dachgarten, ein Casino, ein Spa, ein komplettes Theater und mehrere Pools sollen an Bord des Schiffes sein.

Die eigentliche Hochzeitszeremonie findet nach traditionellen hinduistischen Ritualen statt. Rund 100 Köche werden indische und europäische Speisen für die Gäste zubereiten. Die Gäste haben eine strenge Kleiderordnung erhalten, sollen in traditionell indischen Kleidern kommen. Die Einladungen wurden mit Geschenken und handgefertigten Pashmina-Schalen verschickt und kosteten rund 7000 Pfund pro Stück.