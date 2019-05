KISS: Abschied mit Monster-Show

Elton John hat sich bereits Anfang Mai mit zwei Sensations-Konzerten von seinen Wiener Fans verabschiedet. Am 29. 5. folgen KISS. Unter dem Motto End Of The Road steigt in der Stadthalle das Abschiedskonzert. Die 15.000 Tickets sind bereits seit Wochen ausverkauft.

„Wir haben die größte Bühne, die Europa je gesehen hat, dabei. Das wird die Fans umhauen“, stapelt Mastermind Gene Simmons für die hochexplosive Show gewohnt hoch und hält zwei Stunden lang Wort: Zu 20 Hits – alle Klassiker von I Love It Loud bis I Was Made for Lovin’ You – gibt es Tausende Explosionen und die üblichen Blut- und Feuer-Speiereien.