Adele: Am 15. Oktober kommt ihr neuer Hit

Comeback des Jahres: Adele startet nach 6 Jahren Pause wieder durch. Am 15. Oktober kommt der neue Hit "Easy On Me". Im November folgt das Album "30":

15. Oktober: Easy on Me. Nach sechs Jahren Kreativ-Pause meldet sich Superstar Adele (33) jetzt endlich zurück. Bereits nächsten Freitag kommt ihr Comeback-Hit. Am xx folgt das heißersehnte Album 30. Das wurde schon am Wochenende mit weltweiten mysteriösen Projektionen angekündigt. U.a. auf dem Empire State Building in New York, auf dem Brandenburger Tor in Berlin oder auf dem Eiffelturm in Paris.

Jetzt legt Adele nach: auf ihren Social Media Kanälen gibt’s den ersten Teaser zum neuen Hit Easy On Me. Im Schwarz-Weiß-Video fährt sie zu melancholischer Klaviermusik gedankenverloren im Auto. Von der Rückbank fliegen Notenblätter durch das Fenster. Die Fans sind begeistert: "Die Queen ist wieder da!"

Die neue CD 30 soll dann auch die Scheidung von Simon Konecki thematisieren. Und ihr neues Liebes-Glück mit Sportagent Rich Paul. Dazu plant sie 2022 auch ihr Live-Comeback. Und das mit einem mehrwöchentliche Residency in Las Vegas. Laut Billboard wurden dafür bereits das Park Theater im MGM Las Vegas und das Colosseum im legendären Caesars Palace reserviert.