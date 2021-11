× Adele: erster Blick auf ihre Comeback-Show

Am 19. November kommt die neue Adele-CD "30". Jetzt startet die Pop-Queen dazu den Promo-Marathon. Am Sonntag gibt's die ersten Highlights im US-TV: Konzert und Talk mit Oprah.

“Ich werde ziemlich elegant aussehen aber viele schmutzige Witze erzählen!“ Nach dem Rekord-Hit "Easy On Me" – über 150 Millionen YouTube-Klicks und gleich in 98 Ländern auf Platz 1, natürlich auch in Österreich – liefert Adele jetzt ihr großes TV-Special. Am Sonntag zeigt der US-Sender CBS die Show "Adele One Night Only".

Ein Mini-Konzert vor dem weltberühmten Griffith Observatory in Los Angeles und ein Exklusiv-Interview mit Oprah Winfrey, die ja zuletzt auch Prinz Harry und Meghan aus der Reserve lockte. „Es wird dabei viele meiner alter Hits zu hören geben und auch vier Neue,“ erklärt Adele ihr Live-Comeback nach über vier Jahren Pause.

Eröffnet wird die zweistündige Show vom Top-Hit „Hello“, dazu gibt es die Live-Premiere von „Easy On Me“, das Bob-Dylan-Cover "Make You Feel My Love" und mit "I Drink Wine", "Hold On" und "Love Is A Game" auch die ersten Hörproben der heißersehnten CD “30“, mit der Adele ab 19.November wieder alle Rekorde brechen wird.