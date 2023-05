Model und der Schauspieler werden (wieder) zusammen gesichtet.

Bisher hieß es immer: Leonardo DiCaprio würde keine Frauen über 25 daten. Ex-Freundin Camilla Morrone schoss er genau kurz vor ihrem Geburtstag ab, die zwei waren bis Mitte 2022 und rund vier Jahre lang ein Paar.

Paar-Spekulationen

Doch mit ihr soll alles anders sein: Für Supermodel Gigi Hadid macht der Hollywood-Beau eine Ausnahme. Denn Gigi ist bereits 27 und noch dazu Mutter. Seit Monaten wird spekuliert, dass die beiden ein Paar sein sollen. Immer wieder wurden sie zusammen gesichtet. In den letzten Wochen wurdes dann ein bisschen ruhiger um das mögliche Paar. Doch nun sind Fotos aufgetaucht, die eindeutig zeigen: Die beiden treffen sich regelmäßig! Auf den Bilden, die durch die US-Magazine geistern ist Leo mit Hoodie und Maske getarnt, doch trotzdem eindeutig sichtbar.

Gemeinsames abhängen

So trafen sich die beiden Anfang Mai im Promi-Restaurant Cipriani in New York, verließen die Location allerdings getrennt. Pikant: Sie besuchten auch die gleiche After-Party bei der MET-Gala!