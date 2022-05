Amber Heard feuerte PR-Team wegen schlechter Schlagzeilen

Wegen negativer Schlagzeilen soll Amber Heard ihr PR-Team gefeuert haben.

Die ganze Welt schaut zu, während das einstige Traumpaar Johnny Depp (58) und Amber Heard die intimsten und schrecklichsten Momente ihrer Ehe vor Gericht offenlegen. Seit dem Kreuzverhör des "Fluch der Karibik"-Stars ist die Mehrheit der Fans nun auf Depps Seite. Hashtags wie "JusticeForJohnnyDepp" werden immer populärer. Die Sympathiewelle für Johnny Depp bedeutet aber gleichzeitig auch eine Hasswelle gegen Amber Heard.

PR-Team gefeuert

Die schlechte Presse ist der Schauspielerin jetzt zu viel geworden. Laut Berichten soll sie PR-Team entlassen und zu einer neue Firma gewechselt haben.

Unterdessen hat eine Petition, die fordert, Amber Heard aus dem kommenden Aquaman 2-Film zu streichen, bereits drei Millionen Unterschriften erreicht.

Zivilprozess

Depp hatte im Zeugenstand unter Eid erklärt, Heard niemals geschlagen zu haben. In seiner Zivilklage hält er seiner Ex-Frau vor, in einem 2018 von der "Washington Post" veröffentlichten Kommentar zum Thema häusliche Gewalt falsche Aussagen gemacht zu haben. Dies habe seinem Ruf geschadet. Depp wird in dem Artikel nicht namentlich erwähnt. Wegen Verleumdung klagt er auf rund 50 Millionen Dollar (gut 45 Millionen Euro) Schadenersatz. Der am 12. April begonnene Prozess soll mehrere Wochen dauern.