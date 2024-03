× Aryna Sabalenka: Jetzt spricht sie über den Tod von Konstantin Koltsov

Auf Instagram findet sie berührende Worte.

Tennisstar Aryna Sabalenka hat mit tiefer Trauer auf den Tod ihres ehemaligen Freundes Konstantin Kolzow reagiert. Es sei eine "unfassbare Tragödie, und auch wenn wir nicht mehr zusammen waren, ist mein Herz gebrochen", erklärte sie in einer Mitteilung, die Sabalenka am Mittwoch (Ortszeit) veröffentlichen ließ. Damit korrigierte sie Berichte, wonach sie und Kolzow bis zuletzt ein Liebespaar gewesen sein sollen.

Die 25-Jährige bat darum, ihre Privatsphäre und die ihrer Familie zu respektieren "während dieser schweren Zeit". Kolzow, ein ehemaliger Eishockey-Spieler aus der NHL, war am Montag mit 42 Jahren gestorben, wie die amerikanische Nachrichtenagentur AP mit Verweis auf die Polizei von Miami berichtet hatte. Kolzow stammte wie Australian-Open-Siegerin Sabalenka aus Belarus. Die Polizei geht von Suizid aus.

WTA-Masters in Miami

Beim WTA-Masters in Miami hatte die Weltranglistenzweite zunächst ein Freilos. Ein Turniersprecher bestätigte, dass Sabalenka in der nächsten Runde gegen die Spanierin Paula Badosa am Freitag (Ortszeit) antreten wolle.