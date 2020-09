Ist alles schon wieder aus zwischen Schauspieler Brad Pitt und seiner Model-Freundin Nico Mary?

Pitt und Mary: So hat alles begonnen

Begonnen, so heißt es, soll die Liaison im Restaurant Borchardt in Berlin haben. Nicoles Mann Roland Mary betreibt das Szene-Lokal, in dem der Schauspieler Stammgast ist. „Nicole hat Brad mit einem Augenzwinkern ihre Nummer zukommen lassen“, verrät eine Insiderin gegenüber Bild. Er habe sich erst nicht gemeldet, doch dann soll es gleich gefunkt haben. Pikantes Detail am Rande: Die Scheidung zwischen Nico und Roland soll noch nicht durch sein, die beiden haben ein Kind miteinander.

Liebesurlaub auf Weingut

Ende August ging es für Pitt und Mary in den gemeinsamen Liebesurlaub nach Frankreich. Der Schauspieler lud seine Model-Freundin auf sein Weingut "Chateau Miraval" in Südfrankreich ein. Pikant: Dort heiratete er einst seine Angelina Jolie in einer romantischen Zeremonie umringt von ihren Kindern. Gut getarnt und doch entdeckt von der Presse entstiegen sie einem Privatjet.

Alles aus zwischen Brad und Nico?

Doch nach nur drei Übernachtungen soll Nico Mary schon wieder abgereist sein; sie soll direkt nach Berlin zu Sohn (6) und Ehemann gejettet sein. Beziehungsstatus nach diesen Entwicklungen: Unklar. Auch Pitt reiste mittlerweile ab. Für ihn ging es zurück in die Staaten. In wenigen Wochen schon gehen für ihn und Ex-Partnerin Angelina Jolie die Scheidungsverhandlungen in die nächste Runde.