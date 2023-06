Ava Max bekommt mitten auf Bühne Ohrfeige von 'Fan' verpasst

Die Sängerin Ava Max hat einen Fan von all ihren zukünftigen Auftritten ausgeschlossen, weil er sie mitten im Konzert geohrfeigt hat.

"Er hat mich so sehr geohrfeigt, dass er die Innenseite meines Auges zerkratzt hat", schrieb die 29-jährige Sängerin nach dem Vorfall auf Twitter. "Er wird nie wieder zu einer Show kommen, aber danke an die Fans, die heute Abend in LA spektakulär waren!", schrieb sie.

Video zeigt Ohrfeige

Der Moment wurde auf Video festgehalten und am 21. Juni, Stunden nach dem Konzert, von @intomattyou, der die Show besuchte, auf Twitter gepostet. In dem Video ist zu sehen, wie eine anscheinend männliche Person versucht, sich von einem Sicherheitsbeamten zu befreien, der den Fan physisch zurückhält, um ihn von der Sängerin fernzuhalten.

© getty ×

Der Person gelingt es jedoch, nahe genug an die Sängerin heranzukommen, um ihr einen Schlag ins Gesicht zu verpassen, während sie sich zu ihrem Lied im Kreis dreht. Der Sicherheitsbeamte zieht den Fan dann weg.

Dies ist das zweite Mal in den letzten Tagen, dass Zuschauer einen Künstler mitten in seinem Auftritt angegriffen haben. Am 18. Juni war die Popsängerin Bebe Rexha gerade dabei, einen Song zu performen, als ein Zuschauer ein Telefon nach ihr warf und sie im Gesicht traf.