Barry Keoghan zeigt sich schon wieder komplett nackt

In der neuen Ausgabe des Magazins "Vanity Fair" zeigt sich Schauspieler Barry Keoghan wieder einmal komplett nackt.

Bei der Ausgabe "The Hollywood-Issue" von "Vanity Fair" werden die Hollywood-Megastars vereint - mit von der Partie ist unter anderem auch Barry Keoghan, der Ire ist den meisten seit seinem Auftritt im Film "Saltburn" bekannt. Am Ende des Films tanzt Keoghan nackt durch eine Villa - im Hintergrund Sophie Ellis-Bextors 2000er Hit "Murder on the Dancefloor" - seit dieser Filmszene geht der Schauspieler viral.

© Instagram/vanityfair ×

"Vanity Fair" zeigt den Schauspieler nackt

Im Video, dass "Vanity Fair" gepostet hat, sieht man zu Beginn gut gekleidete Hollywoodstars wie zum Beispiel Bradley Cooper, Natalie Portman aber auch Pedro Pascal. Dann kommt im Video eine ganz kurze Pause, bis Barry Keoghan auftaucht - und das wieder einmal komplett nackt, mit einem großen Grinsen versteckt er, anders wie "Saltburn", sein bestes Stück.

Die Fans rasten komplett aus und feiern den Schauspieler dafür, dass er es wieder getan hat. Ein User schreibt unter dem Posting "Die Person, die dieses Video gepostet hat, verdient eine Lohnerhöhung".