Beinahe Geliebte: Kevin Costner und Prinzessin Diana

Es wäre die Sensation gewesen: Erst Whitney Houston, dann Prinzessin Diana. Beinahe wäre Filmstar Kevin Costner der Geliebte der schönen Prinzessin geworden.

Im Blockbuster The Bodyguard war Kevin Costner (69) 1992 an der Seite von Whitney Houston der Star. Beinahe wär DIE Herzschmerz-Geschichte Hollywoods aber noch getoppt worden.

Beinahe Geliebte

Wie Costner jetzt verrät, war eine Fortsetzung des Liebesdramas geplant. In der einen Hauptrolle, wieder Costner. In der anderen Hauptrolle, eine Mega-Überraschung: Lady Diana. 1997 war der zweite Teil bereits in der Mache. Costner und Diana standen kurz davor, Geliebte zu werden - zumindest auf der Leinwand.

"Es war total nett!"

Prinzessin Diana (1961–1997) wurde als Co-Star gecastet hatte: "Ich habe das alles ziemlich unter dem Radar gemacht. Ich bevorzuge es, Dinge für mich zu behalten." Den Kontakt zu Diana hatte laut Costner Sarah Ferguson (64), die Herzogin von York, hergestellt: "Sarah war total cool und hat sich nie selbst für die Rolle ins Spiel gebracht. Als es am Ende so aussah, dass Prinzessin Diana es machen würde, sind wir zusammen gekommen und haben (über die Rolle) gesprochen. Es war total nett!"

Tragischer Tod

Dann kam der tragische Moment, der die ganze Welt erschütterte. Diana starb dramatisch bei einem Autounfall in Paris. Kurz vorher war die erste Fassung des neuen Drehbuchs fertig geworden. Doch Kevin Costner war so geschockt, dass er auf eine Fortsetzung des Films verzichtete. Aus Respekt vor Diana!

Stand Diana auf Costner?

Dass bei Diana vielleicht mehr war, als man im Film gesehen hätte, lüftete Kevin jetzt. Rund 15 Jahre nach dem Filmprojekt war Costner in England, als er eine Einladung von Prinz William (41) in den Buckingham-Palast bekam: "Wir haben uns allein in einem Raum getroffen, es war niemand anderes um uns herum. Und das Erste, was aus seinem Mund kam, war 'Weisst du, dass meine Mutter auf dich stand?'" Costner gibt zu, dass er daraufhin rot angelaufen sei und nur mit "Ich weiss" geantwortet habe.