Bericht: Unfälle am Set des Actionsfilms "Expendables 4"

Bulgarischer Techniker hat sich offenbar lebensgefährlich verletzt.

Bei den Dreharbeiten zum Actionfilm "Expendables 4" in Griechenland ist es einem Medienbericht zufolge zu mehreren Unfällen gekommen. So soll ein bulgarischer Techniker bei Arbeiten im Ort Vasilika gestürzt und dabei lebensgefährlich verletzt worden sein. Der Vorfall liege bereits mehrere Tage zurück, berichtete am Mittwoch der griechische TV-Sender Mega.

Der Mann werde in Thessaloniki im Krankenhaus behandelt und schwebe weiterhin in Lebensgefahr, die Produktionsfirma habe seine Familie anreisen lassen. Außerdem gab es dem Bericht zufolge seit Wochenbeginn zwei weitere Unfälle. Bei dem einen habe ein Stuntman einen Techniker verletzt, außerdem habe sich ein weiterer Stuntman Verletzungen zugezogen, als er beim Dreh von einem Auto auf einen Lastwagen gesprungen sei.

"Expendables 4" soll 2022 in die Kinos kommen. Neben Actionstar Jason Statham stehen in Thessaloniki auch Schauspielerin Megan Fox und Rapper 50 Cent vor der Kamera. Zur Besetzung zählen außerdem Sylvester Stallone, Dolph Lundgren und Andy Garcia.