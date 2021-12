Bollywoodstar Katrina Kaif hat geheiratet

Paar zeigte sich in Mumbai den Fotografen.

Der britische Bollywoodstar Katrina Kaif (38) hat den indischen Schauspieler Vicky Kaushal (33) geheiratet. Das Paar zeigte sich am Flughafen in der Bollywood-Metropole Mumbai den Fotografen. Sie kamen dort am Dienstag von einer unbekannten Destination an und fuhren danach zum Haus der Familie des Schauspielers, wie indische Medien berichteten. Unbestätigten Berichten zufolge sollen sie einige Tage auf den nahe gelegenen Malediven verbracht haben.

Die Trauung fand am vergangenen Donnerstag in einem Fort aus dem 14. Jahrhundert im Bundesstaat Rajasthan statt. Davor gab es wie bei Hindu-Hochzeiten üblich weitere Feierlichkeiten. Das Paar hatte in den vergangenen Tagen in sozialen Netzwerken viele Bilder geteilt. Die beiden Schauspieler und ihre Gäste trugen darauf keine Masken.