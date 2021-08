Popstar Britney Spears zeigt sich so freizügig wie nie - feiert sie so ihre Befreiung vom Vater?

Popstar Britney Spears feiert ihre Freiheit! Und zwar: "So nackt wie ich auf die Erde kam". Auf Instagram hat sie eine Reihe von Fotos veröffentlicht, die sie im knappen Höschen, oben ohne nur mit ihren Händen den Busen verdeckend, zeigen.

Britney: Nackt-Fotos für ihre Fans

Spears adressiert sich mit den Aufnahmen Gerüchte, wonach ihr Busen größer sein soll, weil sie schwanger ist oder eine OP hatte: "Nein Leute, ich habe keine Busen-Op gehabt oder bin schwanger. Ich habe große Brüste, weil ich ordentlich geschmaust habe." Es folgt eine Erklärung, warum sie sich so nackt zeigt. Es ist, weil sie eine große Bürde auf ihren Schultern gespürt habe und nun: "Möchte ich mich selber in einer befreiten Art sehen... nackt, so wie ich geboren wurde. (...) es ist der Beweis für mich dass Schmerz, Verletzung... Tränen und die große Last nicht gleichzusetzen mit meinem innersten Selbst sind."

Neues in Britneys Leben

In Britney Spears Leben passieren gerade einschneidende Erlebnisse. Sie stand seit 2008 unter der Vormundschaft ihres Vaters, Jamie Spears ; vor wenigen Tagen hat dieser angekündigt, diese Rolle aufzugeben.