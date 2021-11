Britney Spears rechnet mit ihrer Mutter ab: "... und f**k dich!"

Pop-Star Britney Spears (39) ist endlich frei: Frei von ihrem Vater, der 13 Jahre die Vormundschaft über sie hatte.

Mit der neu gewonnen Freiheit schöpfte Britney erneut Kraft und kann nun offen über die Dinge reden, die ihr in den letzten Jahren zugestoßen sind, dies postet sie auch des Öfteren auf den Sozialen Netzwerken.

In ihrem neusten Post rechnet die ehemalige Princess of Pop mit ihrer Mutter Lynne ab. "Also nimm deine 'Ich hatte ja keine Ahnung'-Attitüde und f**k dich!"

"Mutter Lynne sei schuld"

Lynne soll damals auf die Idee einer Vormundschaft gekommen sein, sagt Britney. "Sie hat heimlich mein Leben zerstört."

Das Posting ist mittlerweile wieder gelöscht. Vielleicht wolle Britney es bei einer Familienangelegenheit belassen und den Kampf nicht in der Öffentlichkeit austragen.

In dem Posting schrieb sie zusätzlich "Ich werde diese Jahre niemals zurückbekommen. Sie hat heimlich mein Leben zerstört", sowie "Das gefährlichste Tier auf der Welt ist eine ruhig lächelnde Frau".

Der Post endet mit dem Satz "Ja, ich werde sie und Lou Taylor dafür verantwortlich machen. Also nimm deine 'Ich hatte ja keine Ahnung-Attitüde und f**k dich! Du weißt genau, was du getan hast."

#FreeBritney-Bewegung

Seit der #FreeBritney-Bewegung hat die Sängerin öfters den Mut gefasst, sich gegen ihre Familie zu wehren. So bekam auch schon Schwester Jamie Lynn Spears (30) ihr Fett weg.

Mit ihrem Verlobten Sam Asghari (27), ist sie nun auf dem besten Weg eine neue Familie zu gründen.