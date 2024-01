Britney spricht Klartext: "Nie wieder Musikindustrie!"

Die Pop-Sängerin beendet die Gerüchte rund um ein mögliches Comeback

In den 2000ern war sie einer der größten Stars der Musikbranche. Sie wurde ausgebeutet, jeder sah in ihr das große Geschäft. Sogar ihr eigener Vater. Heute hat Britney Spears (42) verständlicherweise genug von der Musikindustrie. Auf Instagram räumt sie in einem neuen Posting mit Gerüchten über ein mögliches Comeback auf: "Ich werde nie wieder in die Musikindustrie zurückkehren!!! Wenn ich schreibe, schreibe ich zum Spaß oder ich schreibe für andere Leute!!!", erklärt Spears.

Britney als Ghostwriter

In den vergangenen zwei Jahren habe Spears 20 Hits für andere große Musiker geschrieben. Diese Art von Arbeit mache ihr "ehrlich gesagt Spaß". Letztes Jahr veröffentlichte Britney aber auch Songs mit Rapper will.i.am von den Black Eyed Peas und 2022 wurde "Hold Me Closer" mit Elton John zum Welt-Hit.