Céline Dion soll bei Olympia-Eröffnung singen

Am Freitag werden in Paris die Olympischen Spiele eröffnet. Dazu gibt es eine spektakuläre Show – darunter auch hochkarätige Gäste.

Céline Dion (56) soll bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris ihr Bühnen-Comeback geben, wie das US-Klatschportal "TMZ" berichtet. Demnach sei die US-Sängerin bereits am vergangenen Montag in der französischen Hauptstadt angekommen. Laut dem Portal soll sie 1,8 Millionen Euro bekommen – und das für nur ein einziges Lied.

Dions letzte Tour war im Jahr 2020. Zwei Jahre machte die Sängerin öffentlich, dass sie an der unheilbaren Krankheit Stiff-Person-Syndrom leide. Das beeinträchtige sie etwa beim Gehen und auch beim Singen. Céline Dion will aber auf die Bühne zurück. Zuletzt trat sie im Februar bei den Grammys auf. In ihrer Dokumentation "I Am: Céline Dion" sagt sie dazu: "Es ist hart, eine Show abzusagen. [...] Ich vermisse es so sehr. Die Leute, ich vermisse sie."

Neben Céline Dion wurde auch ihre Pop-Kollegin Lady Gaga (38) vor einigen Tagen in Paris gesehen. Auch hier gibt es Spekulationen, dass sie bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele auftreten wird.