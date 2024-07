Top-Stars im Anflug auf Olympia

Der Countdown läuft! Am Freitag, 19.30 Uhr live in ORF1 werden die Spiele in Paris feierlich eröffnet – mit jeder Menge Star-Power! Nicht nur für Spaniens Tennis-Legende Rafael Nadal (38) und US-Basketballstar LeBron James (39) ist Olympia in Paris der finale Karriere-Höhepunkt.

So wird der legendäre US-Rapper Snoop Dogg einer einer der Fackel-Träger. Doch damit ist die Star-Parade noch lange nicht zu Ende. oe24 macht den ultimativen Star-Check: Basketball, Herren

USA mit Dream Team Mit LeBron James (39), Stephen Curry (36) und Kevin Durant (35) sind die drei größten Stars dabei. James ist zweifacher Olympiasieger, Durant sogar dreifacher, Curry erstmals dabei. Tennis, Herren

Nadal & Djoker im Fokus Mit Novak Djokovic (37) und Rafael Nadal (38) schlagen die zwei erfolgreichsten Profis der Geschichte auf den Sandplätzen von Roland Garros auf. Der Serbe möchte zu gern erstmals Olympiasieger werden, der Spanier, der schon zwei Goldmedaillen hat, spielt vielleicht das letzte Turnier seiner Karriere. Kunstturnen, Damen Biles jagt Rekorde Nachdem Simone Biles (USA/27) vor drei Jahren in Tokio psychisch nicht in Hochform war, gab sie ein überragendes Comeback mit vier WM-Titeln. Olympiasiegerin ist sie bereits viermal, mit weiteren Erfolgen könnte sie sich in der Liste der erfolgreichsten Olympioniken weit nach vorne arbeiten. Schwimmen, Damen Ledecky vor Meilenstein Ihre erste von sieben Olympia-Goldmedaillen gewann Katie Ledecky (27) 2012 in London als 15-Jährige. Nun ist die Schwimmerin auf den Strecken von 400 bis 1500 m Kraul drauf und dran, zur erfolgreichsten Frau der Geschichte im Schwimmbecken zu werden. Leichathletik, Damen Premiere für Richardson Die US-Sprinterin Sha‘Carri Richardson qualifizierte sich mit der Jahresweltbestzeit von 10,71 Sekunden für Paris. Die 24-jährige Weltmeisterin, die wegen einer Cannabis-Sperre die Spiele in Tokio verpasst hatte, feiert ihre Olympia-Premiere. Leichathletik, Herren Finaler Akt für Kipchoge Eluid Kipchoge (39) gilt als bester Langstrecken-Läufer aller Zeiten. 2020 und 2016 holte der Kenianer Marathon-Gold. In Paris soll sich der Kreis nun mit dem dritten Gold in Folge schließen.