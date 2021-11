Der Zustand der Fürstin war schlechter als zunächst angenommen.

Symbolisch. Monacos Fürst Albert hat gemeinsam mit seinen Zwillingen Gabriella und Jacques ein Zeichen für seine Ehefrau Charlène gesetzt. Am monegassischen Casino pflanzte Albert einen südafrikanischen Baum als Liebes-Symbol für seine Frau, die zurzeit in einer Spezialklinik in der Schweiz behandelt wird. Charlène soll Insidern zufolge in Südafrika fast gestorben sein und konnte lange Nahrung nur mit Strohhalmen zu sich nehmen.