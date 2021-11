CMA Awards: Combs, Stapelton und Ballerini als große Sieger

In der Nacht auf Donnerstag gingen in Nashville die „Country Gammys" über die Bühne. Luke Combs, Chris Stapleton und Kelsea Ballerini räumten bei den CMA Awards ab.

Vier von fünf möglichen Awards für Reibeisen-Stimme Chris Stapleton und seine Hit-CD „Starting Over“ und trotzdem schnappt ihm dann noch Luke Combs den Top-Preis weg: Entertainer des Jahres. Dazu mit Carly Pearce (Sängerin des Jahres), Brothers Osborne (Duo) und dem Doppelpack von Kelsea Ballerini (Video, Event) durchaus weiere große Überraschungen. In der Nacht auf Donnerstag gingen in Nashville die 55. CMA Awards über die Bühne. Die größte Nacht der Country-Musik mit dreistündigen Live-Programm. Von Keith Urban über Miranda Lambert bis zum Sensations-Duett „If I Didn’t Love You“ von Carrie Underwood & Jason Aldean. Auch der Red Carpet war in der Bridgestone Arena top besetzt: Nicole Kidman, Katy Perry, Susan Sarandon, Jennifer Hudson oder Lionel Richie.

Das sind die Sieger der CMA Awards 2021:

Entertainer des Jahres: Luke Combs

Album des Jahres: Chris Stapleton „Starting Over“

Sänger des Jahres: Chris Stapleton

Sängerin des Jahres: Carly Pearce

Gruppe des Jahres: Old Dominion

Duo des Jahres: Brothers Osborne

Single des Jahres: Stapleton „Starting Over“

Song des Jahres: Stapleton „Starting Over“

Newcomer: Jimmie Allen

Music Video des Jahres: Kelsea Ballerini (feat. Kenny Chesney) „Half of My Hometown"

Event des Jahres: Kelsea Ballerini (feat. Kenny Chesney) „Half of My Hometown"

Musiker des Jahres: Jenee Fleenor