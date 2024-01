''Cobra 11-Star'' abgestürzt: War der Wind schuld?

Ein Traumurlaub endete in einem Albtraum: Der Schauspieler Christian Oliver (†51), bekannt aus „Alarm für Cobra 11“, starb am Donnerstag vor der karibischen Insel Bequia bei einem Flugzeugabsturz. Auch seine beiden Töchtern (10 und 12) und der Pilot kamen ums Leben

Die genaue Ursache des Unglücks wird noch untersucht, aber Augenzeugen berichten von Problemen mit den Windverhältnissen und einem kurzzeitigen Ausfall von Propeller und Triebwerk. Ein Zeuge, Cornell Campbell, schilderte, wie das Flugzeug in einen Sturzflug geriet und kurz darauf wieder nach oben schoss, bevor es im Meer endete. Ein anderer Augenzeuge vermutete, dass das Flugzeug möglicherweise explodierte.



#BREAKING Actor Christian Oliver tragically passes away in a plane crash in the Caribbean with his two daughters. pic.twitter.com/TClPkcE16R

— The National Independent (@NationalIndNews) January 5, 2024