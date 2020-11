David Guetta ist bester DJ der Welt

Nach 2011 wurde der Franzose erneut auf den ersten Platz gewählt.

Es war das wohl schönste Geschenk zu seinem 53. Geburtstag am Samstag, als der französische Star-Produzent David Guetta von der Zeitschrift DJ Mag zum besten DJ der Welt gekürt wurde. Neun Jahre nach seinem ersten Sieg der weltweiten Wahl schaffte es Guetta noch einmal ganz an die Spitze und löste damit die Vorjahressieger Dimitri Vegas & Like Mike ab. Sie landeten heuer auf Platz 2 im Ranking.

Guetta nutzte die Gelegenheit der Online-Gala, auf die Situation in der Musikindustrie aufmerksam zu machen. „Es sind nicht nur die DJs, sondern auch die Türsteher, die Promoter, die Techniker und Barfrauen und -männer, die vielen Mitarbeiter, die dafür sorgen, dass die Dance Music Scene so groß und erfolgreich geworden ist. Das benötigt Respekt – aber auch aktive Hilfe, weil unsere Industrie besonders hart von der Pandemie getroffen wurde“, so der DJ.